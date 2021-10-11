Путин: Урожай в этом году собрали хороший

Президент России Владимир Путин заявил о том, что собранный в 2021 году урожай практически полностью обеспечит потребности по основным группам продовольствия.



«В непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай», — сказал глава государства на совещании по поводу АПК, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, в 2021-м Россия сможет обеспечить потребности по всем основным группам продовольствия.



Глава государства призвал продвигать на глобальном рынке не только продукты из России, но и технологии в сфере АПК.

