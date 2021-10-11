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Путин: Урожай в этом году собрали хороший

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что собранный в 2021 году урожай практически полностью обеспечит потребности по основным группам продовольствия.

«В непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай», — сказал глава государства на совещании по поводу АПК, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в 2021-м Россия сможет обеспечить потребности по всем основным группам продовольствия.

Глава государства призвал продвигать на глобальном рынке не только продукты из России, но и технологии в сфере АПК.

Путин в июле посетовал на подорожание базовых продуктов питания. Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в ответ призвала «насытить рынок» отечественной продукцией и добиться снижения цен.

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Комментарии (14)

efela
"Инда взопрели озимые, рассупонилось красно солнышко, расталдыкнуло лучи свои по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобилсь"
266081655
Ага..... Овощей полна страна...... Кажется, что люди.... А на деле - овощи......
либералЪ76
макарошки всегда по одной цене ©
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