Путин: Урожай в этом году собрали хороший

Президент России Владимир Путин заявил о том, что собранный в 2021 году урожай практически полностью обеспечит потребности по основным группам продовольствия.
«В непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай», — сказал глава государства на совещании по поводу АПК, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, в 2021-м Россия сможет обеспечить потребности по всем основным группам продовольствия.
Глава государства призвал продвигать на глобальном рынке не только продукты из России, но и технологии в сфере АПК.
Путин в июле посетовал на подорожание базовых продуктов питания. Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в ответ призвала «насытить рынок» отечественной продукцией и добиться снижения цен.