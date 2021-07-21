Путину пообещали улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко доложила президенту о ситуации с ценами на продукты.

«Томаты, огурцы и овощи «борщевого набора» в этом году серьезно подорожали. <...> Совместная работа правительства, регионов и партии «Единая Россия» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами «борщевого набора», — заявила 21 июля Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, нужно сделать так, чтобы отечественные овощи «максимально быстро» поступали в продажу. Так можно «насытить рынок» и добиться снижения цен. Также она отметила важность использования формата «нестационарной торговли».