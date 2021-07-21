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Путину пообещали улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко доложила президенту о ситуации с ценами на продукты.

«Томаты, огурцы и овощи «борщевого набора» в этом году серьезно подорожали. <...> Совместная работа правительства, регионов и партии «Единая Россия» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами «борщевого набора», — заявила 21 июля Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, нужно сделать так, чтобы отечественные овощи «максимально быстро» поступали в продажу. Так можно «насытить рынок» и добиться снижения цен. Также она отметила важность использования формата «нестационарной торговли».

Абрамченко сообщила, что в этом году продавцам пришлось переходить на иностранные поставки, что сказалось и на цене. Также вице-премьер отметила отсутствие в стране дефицита гречки. До этого Путин посетовал на подорожание базовых продуктов питания.

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Комментарии (21)

Игорь Титов
в питере возле метро ленинский проспект больше 20 лет черные зеленью торгуют одни и те же, до 2104 пучок любой зелени был 20р, теперь-25 и помидоры по 100, крышуют их менты из 14 отделения милиции, подъезжает капитан на ментовозке, все прячутся, водитель-прапор идет и ему главный "котлету" башляет, менты уехали, старший командует, все вылезли и дальше торгуют, и никто их не победит, это же как ветку рубить на которой сидишь
Otkating
— Товарищ прапорщик остановите поезд, солдат отстал!
Прапорщик, высовываясь из окна:
— Поезд, стой! Раз, два…
265856848
так большинство продуктов мы не производим и не выращиваем....все известные бренды времён СССР используют европейские компании, все эти "весёлые молочники " и т.д. тоже оттуда...вот они и контролируют почём мы будем себе жратву покупать ....
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