Путину пообещали улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко доложила президенту о ситуации с ценами на продукты.
«Томаты, огурцы и овощи «борщевого набора» в этом году серьезно подорожали. <...> Совместная работа правительства, регионов и партии «Единая Россия» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами «борщевого набора», — заявила 21 июля Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, нужно сделать так, чтобы отечественные овощи «максимально быстро» поступали в продажу. Так можно «насытить рынок» и добиться снижения цен. Также она отметила важность использования формата «нестационарной торговли».
Абрамченко сообщила, что в этом году продавцам пришлось переходить на иностранные поставки, что сказалось и на цене. Также вице-премьер отметила отсутствие в стране дефицита гречки. До этого Путин посетовал на подорожание базовых продуктов питания.