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Альпинистов, пострадавших в снежной буре на Эльбрусе, выписали из больницы

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Всех пострадавших альпинистов из группы, которая в сентябре попала в снежную бурю на Эльбрусе, выписали из больницы. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Кабардино-Балкарии.

«Сегодня выписали последнего из пострадавших альпинистов — того, которому прооперировали ногу. В больнице никого из пострадавших не осталось», — рассказал собеседник агентства.

23 сентября при восхождении на Эльбрус группа туристов из 19 человек (включая шестерых петербуржцев и четверых гидов) попала в шторм. В результате погибли пять человек, ещё 11 попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Группа бронировала тур у индивидуального предпринимателя Дениса Алимова из Петербурга, которого суд в Нальчике отправил в СИЗО на два месяца. По предварительным данным, мужчина сам написал явку с повинной во время допроса у следователя.

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