Альпинистов, пострадавших в снежной буре на Эльбрусе, выписали из больницы

Всех пострадавших альпинистов из группы, которая в сентябре попала в снежную бурю на Эльбрусе, выписали из больницы. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Кабардино-Балкарии.



«Сегодня выписали последнего из пострадавших альпинистов — того, которому прооперировали ногу. В больнице никого из пострадавших не осталось», — рассказал собеседник агентства.



23 сентября при восхождении на Эльбрус группа туристов из 19 человек (включая шестерых петербуржцев и четверых гидов) попала в шторм. В результате погибли пять человек, ещё 11 попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

