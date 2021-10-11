Продолжение следует. Издание VTimes* после «иноагентского» отпуска возрождается под другим именем

Команда онлайн-издания VTimes* (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента), которое закрылось после получения статуса иноагента, объявляет об открытии нового СМИ. «Новое российское медиа с богатой историей» будет носить имя VPost, пишут 11 октября в Telegram-канале проекта.



Редакторами будут Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. Сейчас в команде заявлены Людмила Коваль, Михаил Оверченко, Анна Героева, Екатерина Гробман, Елена Комарова, Анна Третьяк и Маргарита Лютова.



«Мы хорошо вас знаем. Вы с нами еще со времен «Ведомостей». Вы были с нами и в VTimes. Вы вместе с нами печалились, что VTimes закрылись. Вы жаловались нам на дефицит взвешенной, неангажированной информации», – пишут журналисты.

