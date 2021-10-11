Продолжение следует. Издание VTimes* после «иноагентского» отпуска возрождается под другим именем

Команда онлайн-издания VTimes* (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента), которое закрылось после получения статуса иноагента, объявляет об открытии нового СМИ. «Новое российское медиа с богатой историей» будет носить имя VPost, пишут 11 октября в Telegram-канале проекта.
Редакторами будут Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. Сейчас в команде заявлены Людмила Коваль, Михаил Оверченко, Анна Героева, Екатерина Гробман, Елена Комарова, Анна Третьяк и Маргарита Лютова.
«Мы хорошо вас знаем. Вы с нами еще со времен «Ведомостей». Вы были с нами и в VTimes. Вы вместе с нами печалились, что VTimes закрылись. Вы жаловались нам на дефицит взвешенной, неангажированной информации», – пишут журналисты.
Основной темой проекта авторы называют деньги – в нескольких смыслах: те, которыми распоряжаются граждане, государство и те, которые идут на здоровье, образование, «экологически и социально обусловленное безбедное будущее».
Своими читателями журналисты VPost видят «самостоятельных, финансово независимых людей». Скоро у издания должен появиться сайт, сейчас подаются документы на регистрацию СМИ.
Издание VTimes было создано в 2020 году бывшими сотрудниками «Ведомостей». 14 мая Минюст объявил, что издание признано «иностранным агентом», и 3 июня оно закрылось.
* СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента.