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«Амнистрированная» Россией замгоссекретаря США Нуланд в ближайшие часы вылетит в Москву в «приподнятом настроении»

Виктория Нуланд готова вылететь на переговоры в Россию

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В ближайшие часы заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд вылетит в Москву. Она уже прибыла в международный аэропорт Даллес в Вашингтоне. Об этом поздно вечером 10 октября сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, Нуланд вылетает в Россию «в приподнятом настроении», однако отвечать на вопросы относительно ожиданий по поводу её поездки в Москву она отвечать отказалась.

Ранее «Фонтанка» писала, что российские санкции в отношении Виктории Нуланд, которой было запрещено въезжать на территорию РФ с 2019 года, были сняты после разрешения американских властей на въезд в США нескольким гражданам РФ.

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Комментарии (9)

Алексей Власов
Не проблема. Снова будем любить Америку. Делов-то. Развернулись и алга.
265869937
Интересно знать поименно, этих нескольких граждан РФ, которым в обмен, разрешили посещать Америку, ради кого это, мы ведьму в страну пускаем?
Danik
С проверкой работы прилетит и новыми инструкциями подчиненным.
Их игры настолько прозрачны, что даже смешно!)
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