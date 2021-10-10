«Амнистрированная» Россией замгоссекретаря США Нуланд в ближайшие часы вылетит в Москву в «приподнятом настроении»

В ближайшие часы заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд вылетит в Москву. Она уже прибыла в международный аэропорт Даллес в Вашингтоне. Об этом поздно вечером 10 октября сообщает РИА Новости.



По данным информагентства, Нуланд вылетает в Россию «в приподнятом настроении», однако отвечать на вопросы относительно ожиданий по поводу её поездки в Москву она отвечать отказалась.



Ранее «Фонтанка» писала, что российские санкции в отношении Виктории Нуланд, которой было запрещено въезжать на территорию РФ с 2019 года, были сняты после разрешения американских властей на въезд в США нескольким гражданам РФ.

