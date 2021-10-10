Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов приняли участие в мероприятии, приуроченном к конкурсу «Учитель года» в довольно неожиданном амплуа. Федеральные чиновники спели дуэтом.
На видео, опубликованном 10 октября телеканалом «Россия 1», Голикова и Кравцов вместе исполняют известный советский шлягер «Старый клен».
"Погляди, погляди на небосвод..."⚡ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ⚡ кадры дуэта Голиковой и Кравцова.— ВЕСТИ (@vesti_news) October 10, 2021
Кадры показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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Судя по кадрам, Татьяна Голикова не только пела, но и притопывала каблучками. Кроме этого, вице-премьер и министр просвещения также приглашали соседей по залу присоединиться к их исполнению.
Ранее «Фонтанка» писала, что попеть на отдыхе любит, по его собственным словам, и президент России Владимир Путин.