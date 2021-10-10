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«Погляди, погляди на небосвод...». Вице-премьер Голикова и глава Минпросвещения Кравцов неожиданно запели дуэтом

Голикова и Кравцов показали свои вокальные данные во время мероприятия, приуроченного к конкурсу «Учитель года»

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов приняли участие в мероприятии, приуроченном к конкурсу «Учитель года» в довольно неожиданном амплуа. Федеральные чиновники спели дуэтом.

На видео, опубликованном 10 октября телеканалом «Россия 1», Голикова и Кравцов вместе исполняют известный советский шлягер «Старый клен».

Судя по кадрам, Татьяна Голикова не только пела, но и притопывала каблучками. Кроме этого, вице-премьер и министр просвещения также приглашали соседей по залу присоединиться к их исполнению.

Ранее «Фонтанка» писала, что попеть на отдыхе любит, по его собственным словам, и президент России Владимир Путин.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Рано пташечки запели, как бы....Куда смотрит гражданин Голиков? Жена поёт чёрти с кем, а он все Арбидол варит.
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