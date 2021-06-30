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«Я же русский человек». Путин признался, что на отдыхе позволяет себе выпить

Во время отдыха президент Владимир Путин не отказывает себе в удовольствии выпить и попеть песни. Об этом он сообщил 30 июня на прямой линии, отвечая на вопрос об отдыхе.

«Владимир Владимирович, когда вы отдыхаете, поете ли вы песни? Если поете, то какие?» — спросила Эмилия Тихонова.

По словам Путина, у него не так много времени на отдых, но когда есть, то проводит он его, как и «подавляющее большинство граждан».

«У нас ведь как говорят: посидят, посидят немного да и выпьют. А если бокал поднимут, то обязательно что-нибудь да и споют. Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь», — сказал глава государства.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию прямой линии, где рассказывает о главных событиях мероприятия.

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Комментарии (26)

AndrewBarsik
Не пьёт он. И не выпивает. Правда этим всё хорошее исчерпывается.
SNOW
давно было заметно, что персонаж этим делом сильно злоупотребляет.
266126155
да-да, на одном благотворительном мероприятии он пел на родном английском... помню те смутные времена...
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