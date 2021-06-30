«Я же русский человек». Путин признался, что на отдыхе позволяет себе выпить

Во время отдыха президент Владимир Путин не отказывает себе в удовольствии выпить и попеть песни. Об этом он сообщил 30 июня на прямой линии, отвечая на вопрос об отдыхе.



«Владимир Владимирович, когда вы отдыхаете, поете ли вы песни? Если поете, то какие?» — спросила Эмилия Тихонова.

По словам Путина, у него не так много времени на отдых, но когда есть, то проводит он его, как и «подавляющее большинство граждан».

«У нас ведь как говорят: посидят, посидят немного да и выпьют. А если бокал поднимут, то обязательно что-нибудь да и споют. Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь», — сказал глава государства.