Комздрав Петербурга рассказал об увеличении количества желающих сделать прививку от COVID-19

В Петербурге увеличилось количество желающих пройти вакцинацию против коронавируса. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
«За пятницу, 8 октября, количество уникальных пациентов, привитых от COVID-19 впервые, составило 9 496», — заявили в ведомстве.
По данным Смольного, за последние сутки в городе первую прививку от ковида сделали 3 405 человек, вторую — 7 414. Завершили цикл вакцинации 1 729 074 петербуржца.
Ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что доля привитых в возрасте 60+ в Петербурге составляет только около 40%. Власти считают, что этого недостаточно, и допускают ужесточение ограничений для пожилых людей. Также Лисовец отметил, что поддерживает введение обязательной вакцинации для определенных категорий горожан.