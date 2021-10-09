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Комздрав Петербурга рассказал об увеличении количества желающих сделать прививку от COVID-19

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В Петербурге увеличилось количество желающих пройти вакцинацию против коронавируса. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

«За пятницу, 8 октября, количество уникальных пациентов, привитых от COVID-19 впервые, составило 9 496», — заявили в ведомстве.

По данным Смольного, за последние сутки в городе первую прививку от ковида сделали 3 405 человек, вторую — 7 414. Завершили цикл вакцинации 1 729 074 петербуржца.

Ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что доля привитых в возрасте 60+ в Петербурге составляет только около 40%. Власти считают, что этого недостаточно, и допускают ужесточение ограничений для пожилых людей. Также Лисовец отметил, что поддерживает введение обязательной вакцинации для определенных категорий горожан.

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Комментарии (2)

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Как пенсию платить, так молодые, ждите 65 лет, а как прививку вколоть и перемещение ограничить, так люди пожилого возраста 60+, вот лицемеры!
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