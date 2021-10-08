В Петербурге допустили ужесточение ограничений для пожилых горожан

Как сообщил глава комздрава 8 октября на пресс-конференции в ТАСС, доля привитых в возрасте 60+ в Петербурге — порядка 40%. Из 1,3 млн таких жителей вакцинированы лишь 526 тысяч. И этого недостаточно, учитывая заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если убедить их прививаться не получится, то придется ужесточать ограничения, отметил руководитель комитета.



«К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», — подчеркнул Дмитрий Лисовец.

