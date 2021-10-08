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В Петербурге допустили ужесточение ограничений для пожилых горожан

Темпы вакцинации пожилых жителей Петербурга не устраивают комитет по здравоохранению. Если они не начнут прививаться, то могут быть введены новые ограничения, заявил председатель комздрава Дмитрий Лисовец.

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Как сообщил глава комздрава 8 октября на пресс-конференции в ТАСС, доля привитых в возрасте 60+ в Петербурге — порядка 40%. Из 1,3 млн таких жителей вакцинированы лишь 526 тысяч. И этого недостаточно, учитывая заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если убедить их прививаться не получится, то придется ужесточать ограничения, отметил руководитель комитета.

«К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», — подчеркнул Дмитрий Лисовец.

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Комментарии (9)

nalchik11
Значит, ряды во всяких там властных органах поредеют?
БаБкО
А не пойти ли им... далеко и надолго! 2 больницу опять на ковид закрывают, опять смертность от других болячек выростит... А делать прививку при моих болячках, себе дороже!
Игорь Титов
значит будут вешать
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