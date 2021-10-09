«Россети Ленэнерго» послали петербуржцев отстаивать граффити с Тальковым в Смольный

ПАО «Россети Ленэнерго» не будет согласовывать граффити с Игорем Тальковым, которое появилось накануне на одной из подстанций на Лиговском проспекте. Об этом 9 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.
Хоть организация как собственник не возражает против портрета артиста, но она обязана привести фасад трансформаторной будки в регламентный вид. Там отметили, что «Россети Ленэнерго» не имеют права самостоятельно согласовывать изображения.
«Инициаторам нанесения граффити следует обращаться в уполномоченный орган исполнительной власти города — комитет по градостроительству и архитектуре — для уточнения условий официальной процедуры согласования. В случае размещения на энергообъекте изображения без согласования с городом, в соответствии с законодательством, компания «Россети Ленэнерго» обязана восстановить внешний вид объекта», — сообщили там.
Как писала «Фонтанка», инициативная группа составила коллективное обращение в ПАО «Россети Ленэнерго» с просьбой оставить изображение на подстанции.
Петербуржцы также намерены встретиться с председателем КГА, чтобы обсудить вопрос согласования граффити. «В ближайшее время планируем встречу с [Владимиром] Григорьевым. На следующей неделе постараемся к нему прорваться», — сообщила корреспонденту «Фонтанки» Людмила Карташова, которая представилась другом Талькова-младшего.
Портрет певца на подстанции появился 8 октября. Защищать его приезжал Игорь Тальков-младший. Как писала «Фонтанка», изображение пережило ночь. По словам Карташовой, сын артиста намерен и сегодня приехать охранять портрет отца от закрашивания.