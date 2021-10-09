«Россети Ленэнерго» послали петербуржцев отстаивать граффити с Тальковым в Смольный

ПАО «Россети Ленэнерго» не будет согласовывать граффити с Игорем Тальковым, которое появилось накануне на одной из подстанций на Лиговском проспекте. Об этом 9 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.



Хоть организация как собственник не возражает против портрета артиста, но она обязана привести фасад трансформаторной будки в регламентный вид. Там отметили, что «Россети Ленэнерго» не имеют права самостоятельно согласовывать изображения.

