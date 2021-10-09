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Подросток погиб в результате хлопка газа и пожара в тюменском селе

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Хлопок газа произошел в частном доме в Тюменской области, жертвой стал 13-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело, сообщает 9 октября пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, хлопок случился вечером 8 октября в котельной дома на улице Мира в селе Ситниково. В жилище начался пожар, в результате которого погиб подросток.

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Сейчас на месте работают следователи. Они устанавливают причины произошедшего и обстоятельства смерти ребенка.

Ранее «Фонтанка» писала, что 6 октября хлопок газа произошел в квартире дома на Рябовском шоссе в Петербурге. Хозяину квартиры потребовалась помощь медиков.

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Комментарии (7)

Brevnault
Биологическое состояние подростка претерпело необратимые изменения в результате воздействия воспламенившегося вещества, похожего на газ. Сопутствующими факторами стёкла в доме были разделены на части и перемещены из оконных рам на улицу.
А в остальном, прекрасная маркиза...
doorbal_
хлопают в ладоши! А это взрыв бытового газа!
CptButtHurt
Не "погиб", а "перешел в отрицательную статистику"!
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