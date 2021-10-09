Подросток погиб в результате хлопка газа и пожара в тюменском селе

Хлопок газа произошел в частном доме в Тюменской области, жертвой стал 13-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело, сообщает 9 октября пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, хлопок случился вечером 8 октября в котельной дома на улице Мира в селе Ситниково. В жилище начался пожар, в результате которого погиб подросток.
Сейчас на месте работают следователи. Они устанавливают причины произошедшего и обстоятельства смерти ребенка.
Ранее «Фонтанка» писала, что 6 октября хлопок газа произошел в квартире дома на Рябовском шоссе в Петербурге. Хозяину квартиры потребовалась помощь медиков.