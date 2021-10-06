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В квартире на Ржевке после хлопка газа вылетели стекла. Хозяину потребовалась помощь скорой

В квартире на Рябовском шоссе из-за хлопка газа лопнули стекла

Сотрудники МЧС за полчаса до полудня выехали в Красногвардейский район после сообщение о пожаре в квартире.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, по прибытии на Рябовское шоссе, 57, выяснилось, что источник возгорания находится в квартире на третьем этаже. В кухне, по данным спасателей, произошел хлопок газовоздушной смеси. Было нарушено остекление окон. Из квартиры эвакуировали одного человека. Его передали приехавшей на место скорой.

Помимо этого, на кухне выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров.

В 12:08 пожар силами четырех единиц техники и 17 человек личного состава был ликвидирован.

Как сообщили «Фонтанке» в «ПетербургГазе», хлопок произошел в совмещенном помещении ванной и кухни. Причины ЧП выясняются. По предварительным сведениям, были нарушены правила эксплуатации газового оборудования. Техническое обслуживание проводилось 1 марта 2021 года.

Проверку также проводит прокуратура района.

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Комментарии (2)

Жора__
В ладоши хлопают, а газ взрывается!
ash364
из хлопка всегда можно сделать ткань
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