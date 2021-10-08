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Минтруд предложил увеличить максимальное пособие по безработице до нынешнего МРОТ

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Минтруд России предлагает увеличить максимальное пособие по безработице до 12 792 рублей. Проект постановления правительства 8 октября опубликовали на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, – 12 792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года», – рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

По данным Смольного, в Петербурге за год количество безработных снизилось в четыре раза. Осенью 2020-го этот показатель достигал 109 тысяч человек, сейчас это число сократилось до 25 тысяч. В целом по России, согласно данным Росстата, уровень безработицы упал в августе до 4,4%.

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