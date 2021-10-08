Минтруд предложил увеличить максимальное пособие по безработице до нынешнего МРОТ

Минтруд России предлагает увеличить максимальное пособие по безработице до 12 792 рублей. Проект постановления правительства 8 октября опубликовали на федеральном портале проектов нормативных актов.
«Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, – 12 792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года», – рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).