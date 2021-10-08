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За год в Петербурге стало в четыре раза меньше безработных

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За год уровень безработицы в Петербурге снизился более чем в четыре раза. Осенью 2020-го этот показатель достигал 109 тысяч человек, сейчас это число сократилось до 25 тысяч.

Как сообщили в Смольном 8 октября, количество вакансий по сравнению с октябрем прошлого года выросло почти вдвое — на данный момент в базе 50 тысяч предложений. Наиболее высокая нехватка кадров наблюдается в строительстве, недвижимости и производственной отрасли. Кроме того, большой спрос отмечен на персонал в организациях сферы гостеприимства.

«В Петербурге один из самых низких уровней безработицы в стране. Этого удалось добиться за счет открытия новых производств и загрузки действующих предприятий длительными и стабильными заказами. Несмотря на пандемию, город продолжил программы поддержки бизнеса и тех, кто только собирается начать свое дело. Кроме того, мы создали условия для временной занятости наших жителей и расширили меры социальной поддержки, направленные на повышение доходов малоимущих горожан», — сказал губернатор Александр Беглов.

Помимо этого, в Смольном сообщили, что центр занятости населения Петербурга провел осеннюю ярмарку вакансий. На мероприятии более 150 работодателей представили 3500 рабочих мест.

Ранее Росстат сообщал, что в августе безработица в России снизилась до 4,4%. Этот показатель опустился на 0,3-процентного пункта ниже допандемийного уровня. В последнем месяце лета 2021-го общая численность безработных в РФ составила 3,356 млн человек — на 74 тысячи меньше, чем в июле текущего года.

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Комментарии (2)

Михаил Петров-Водкин
Наверное, пособия халявщикам урезали, что привело к непродуктивности этой регистрации.
Otkating
От короновируса пользу нашли - народ мрёт - безработица сокращается.
Кому война горе, кому мать родная.
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