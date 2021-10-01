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Безработица в России снизилась до 4,4% впервые с лета 2019 года

В августе в России насчитали более 3,3 млн человек

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Безработица в России в августе снизилась до 4,4%. Этот показатель опустился на 0,3 процентного пункта ниже допандемийного уровня. От минимального уровня за всю историю наблюдений с 1991 года её отделяет 0,1 процентного пункта. Такие данные 1 октября опубликовал Росстат.

В последнем месяце лета 2021 года общая численность безработных в РФ составила 3,356 млн человек - на 74 тысячи меньше, чем в июле текущего года. Такое количество безработных зафиксировано впервые с августа 2019 года, когда их численность составляла 3,258 млн. человек.

Минимальный уровень безработицы в России за всю историю наблюдений с 1991 года был зафиксирован в августе 2019 года — он тогда составил 4,3%.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на заявление Минтруда сообщала, что безработица в России возвращается на допандемийный уровень.

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