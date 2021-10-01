Безработица в России снизилась до 4,4% впервые с лета 2019 года

Безработица в России в августе снизилась до 4,4%. Этот показатель опустился на 0,3 процентного пункта ниже допандемийного уровня. От минимального уровня за всю историю наблюдений с 1991 года её отделяет 0,1 процентного пункта. Такие данные 1 октября опубликовал Росстат.



В последнем месяце лета 2021 года общая численность безработных в РФ составила 3,356 млн человек - на 74 тысячи меньше, чем в июле текущего года. Такое количество безработных зафиксировано впервые с августа 2019 года, когда их численность составляла 3,258 млн. человек.

