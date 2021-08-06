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Минтруд: В России безработица возвращается на допандемийный уровень

Безработица в России вплотную приблизилась к допандемическим показателям.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что в России уровень безработицы снизился до 4,8%. До пандемии COVID-19 этот показатель составлял 4,6–4,7%.

«Безработица на сегодняшний день в Российской Федерации достаточно хорошими темпами возвращается на допандемический уровень. То есть по итогам июня мы на сегодняшний день имеем отметку 4,8%, то есть для достижения целевого уровня, я напомню, что до пандемии уровень безработицы был 4,6–4,7%. Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года», — сказал глава Минтруда 6 августа в интервью телеканалу «Россия-24».

По данным Минтруда на конец июля, в России число официально зарегистрированных безработных не превышает 1,11 млн человек. Это на 60% меньше, чем в начале 2021 года.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге рынок труда также возвращается к допандемийным показателям — в городе на Неве зарегистрированы 30 тысяч безработных и 56 тысяч вакансий.

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