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Число безработных в Петербурге за год сократилось на 70%

Рынок труда в Петербурге возвращается к допандемийным показателям — в городе на Неве зарегистрированы 30 тысяч безработных и 56 тысяч вакансий, сообщили 5 августа в городском центре занятости населения.

Год назад, в августе 2020 года, в Петербурге число безработных перевалило за 100 тысяч человек. А на одну должность в среднем претендовали 15 — 20 человек. Сейчас примерно 1 к 2. А нормой считается 4 — 5 человек на место.

В «горячей десятке» востребованных профессий июля, зарплаты по которым превышают стотысячный порог, верхнюю строчку занимают специалисты сферы IT.

Так, труд программистов-разработчиков оценивается до 172 414 рублей в месяц, а ведущего программиста — до 190 800. Менеджер продукта (выделенные серверы) может рассчитывать на зарплату в 180 000 рублей, системный администратор — в 130 000 рублей, а специалист по информационной безопасности — в 110 000 рублей.

Высокооплачиваемые вакансии есть и в других сегментах рынка труда. Например, бизнес-аналитику предлагают 130 000 рублей в месяц. По 100 000 рублей смогут получать участковый врач-терапевт в районной поликлинике, ведущий инженер-конструктор, машинист экскаватора, водитель автомобиля, менеджер по продажам. Кроме того, с шестизначной зарплатой заявлены места для профессиональных геологов.

Появляются новые вакансии в самых разных сферах. Так, на последней неделе июля больше всего искали электрогазосварщиков на трубопроводные работы. На эту позицию на конец июля были открытыми 2 518 вакансий, причем предлагаемая заработная плата доходит до 97 000 рублей в месяц. Кроме того, существует запрос от работодателей на 1 199 монтажников наружных трубопроводов, чей труд, в зависимости от разряда, оплачивается до 95 000 рублей в месяц.

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Комментарии (4)

Vanko
Такие зарплаты есть наверное в каком-нибудь Газпроме или Яндексе.
Аппаратчик мокрой классификации
Бензин нынче дорог... А порши всякие, да майбахи, кушают много.. Поэтому ничего удивительно..
Dimus
Просто эту среднюю петербургскую зарплату в 160 тыр. разные петербуржцы зарабатывают за разное количество месяцев, да?
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