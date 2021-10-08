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Водителям и пешеходам напомнили о закрытии Биржевого моста в Петербурге

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Пользователи навигационного приложения для мобильных «Яндекс.Навигатор» получили сообщение о том, что завтра, 9 октября, для транспорта и пешеходов в Петербурге закроют Биржевой мост.

Водителей попросили заранее подготовиться к ограничениям и посмотреть возможные пути объезда.

«Фонтанка» писала, что с 9 октября для машин и пешеходов закроют Биржевой мост, его трафик должен будет принять на себя Тучков мост.

Одновременно с закрытием Биржевого моста с 06:00 9 октября граничат движение транспорта по Мытнинской набережной у Биржевого, набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы. Ограничения снимут только 29 сентября 2022 года.

Между тем Биржевой мост откроют в ноябре 2022-го, хотя ремонтные работы на нем продлятся до весны 2023-го.

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