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Роспотребнадзор анализирует заболеваемость COVID-19 в Петербурге, чтобы принять решение об ограничениях

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Роспотребнадзор в еженедельном режиме отслеживает ситуацию с коронавирусом в Петербурге, от этого зависит решение об ограничениях, заявила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского Управления ведомства Ирина Катаева.

«Мы наблюдаем за ситуацией, за структурой, за возрастом и за темпами заболеваемости, которые анализируются каждую неделю. И в зависимости от ситуации будет принято решение», – прокомментировала Катаева 8 октября на пресс-конференции ТАСС вопрос о возможных новых ограничениях в Петербурге.

Глава комздрава Дмитрий Лисовец уже допустил ужесточение ограничений для пожилых горожан, которые не спешат прививаться.

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 2 501 случай COVID-19. Накануне насчитали 2 418 заболевших.

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Комментарии (2)

266087550
И снова шантаж: не хотите прививаться - будут вам ограничения. Никакой заботой и в помине не пахнет только терр.. запугивание. Все меньше и меньше желания прививаться. И оставьте все эти ваши "краснозонные" пугалки впечатлительным гражданам, все остальные вам давно не верят.))
Nazariuss
Так, как в прошлом голу, уже не будет. Иначе, откуда финансы в бюджет города? А сфера услуг приносит очень и очень немалую долю в этот бюджет. Поэтому, если и будут ограничения, то не такие катастрофические для бизнеса как в конце прошлого года.
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