Роспотребнадзор анализирует заболеваемость COVID-19 в Петербурге, чтобы принять решение об ограничениях

Роспотребнадзор в еженедельном режиме отслеживает ситуацию с коронавирусом в Петербурге, от этого зависит решение об ограничениях, заявила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского Управления ведомства Ирина Катаева.



«Мы наблюдаем за ситуацией, за структурой, за возрастом и за темпами заболеваемости, которые анализируются каждую неделю. И в зависимости от ситуации будет принято решение», – прокомментировала Катаева 8 октября на пресс-конференции ТАСС вопрос о возможных новых ограничениях в Петербурге.

