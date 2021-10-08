Суточная заболеваемость растет в городе с 5 октября. Накануне насчитали
В целом по России за прошедший день зафиксировали
Общее число заболевших COVID-19 в России поднялось до
Суточная заболеваемость ковидом растет в Петербурге четыре дня подряд. К выходным подходим с показателем выше 2500
Число выявленных за сутки случаев коронавируса в Петербурге превысило 2,5 тысячи
За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали
Суточная заболеваемость растет в городе с 5 октября. Накануне насчитали
В целом по России за прошедший день зафиксировали
Общее число заболевших COVID-19 в России поднялось до
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