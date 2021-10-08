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Суточная заболеваемость ковидом растет в Петербурге четыре дня подряд. К выходным подходим с показателем выше 2500

Число выявленных за сутки случаев коронавируса в Петербурге превысило 2,5 тысячи

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 2 501 случай COVID-19. Об этом 8 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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Суточная заболеваемость растет в городе с 5 октября. Накануне насчитали 2 418 заболевших. Всего с начала пандемии в Петербурге COVID-19 выявили у 639 153 человек.

В целом по России за прошедший день зафиксировали 27 246 новых случаев коронавируса (вчера их было 27 550). Новых инфицированных нашли во всех регионах страны. Больше всего случаев приходится на Москву — 4 595.

Общее число заболевших COVID-19 в России поднялось до 7 717 356.

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Комментарии (2)

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Подходим с показателями перевыполнения планового задания партии и правительства, достойно встретим день Народного единства!
Павел Михайлов
Наложите график привитых и заболевших
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