Суточная заболеваемость ковидом растет в Петербурге четыре дня подряд. К выходным подходим с показателем выше 2500

Суточная заболеваемость растет в городе с 5 октября. Накануне насчитали 2 418 заболевших. Всего с начала пандемии в Петербурге COVID-19 выявили у 639 153 человек.



В целом по России за прошедший день зафиксировали 27 246 новых случаев коронавируса (вчера их было 27 550 ). Новых инфицированных нашли во всех регионах страны. Больше всего случаев приходится на Москву — 4 595 .

