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В Псковской области вводят систему QR-кодов при посещении концертов и общепита

QR-коды введут в Псковской области с понедельника

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В Псковской области вводят систему QR-кодов для посещения культурных мероприятий с 11 октября, а с 1 ноября их введут для общепита. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 8 октября заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Остаются под запретом и массовые мероприятия. При этом нам пора внедрять опыт других регионов — в организациях культуры концерты могут проходить для вакцинированных или переболевших. Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода», — цитирует главу региона городской портал «Псковская лента новостей».

«Условия жесткие, но альтернатива — полная приостановка деятельности вплоть до улучшения эпидситуации, как это было в прошлом году», — подчеркнул Ведерников.

По словам губернатора Псковской области, спортивные мероприятия, внесённые в официальный план, включая отборочные игры профессиональных команд, проводиться будут — но без зрителей.

Ранее «Фонтанка» писала, что уже на следующей неделе QR-коды собираются ввести в Сочи. В ряде российских регионов эта система уже действует.

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Комментарии (4)

Yar_Petr
дальше что? выход из дома по коду тоже?
_MN_
Дьяволу служить или пророку - каждый выбирает для себя...

Но вообще подмечено, что у некоторых совести не то что в базовой комплектации нет, а даже гнездо для ее последующей установки отсутствует... так что когда деньги прожирают, им стыдно не становится. Стыдно иногда их детям, внукам и правнукам, что они их - дети, внуки и правнуки. Если конечно они не наследуют ДНК и морально-жизненные установки своих предков. Но это так, лирика последних времен.
265856848
больше чем половина области в туалет на улицу ходят, да газа нет(((( но пиар код должен быть)))бредовая страна у нас)))
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