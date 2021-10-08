В Псковской области вводят систему QR-кодов при посещении концертов и общепита

В Псковской области вводят систему QR-кодов для посещения культурных мероприятий с 11 октября, а с 1 ноября их введут для общепита. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 8 октября заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Остаются под запретом и массовые мероприятия. При этом нам пора внедрять опыт других регионов — в организациях культуры концерты могут проходить для вакцинированных или переболевших. Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода», — цитирует главу региона городской портал «Псковская лента новостей».
«Условия жесткие, но альтернатива — полная приостановка деятельности вплоть до улучшения эпидситуации, как это было в прошлом году», — подчеркнул Ведерников.
По словам губернатора Псковской области, спортивные мероприятия, внесённые в официальный план, включая отборочные игры профессиональных команд, проводиться будут — но без зрителей.
Ранее «Фонтанка» писала, что уже на следующей неделе QR-коды собираются ввести в Сочи. В ряде российских регионов эта система уже действует.