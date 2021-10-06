QR-коды в Сочи могут стать реальностью на следующей неделе

Власти Краснодарского края планируют ввести в регионе систему QR-кодов, без которых нельзя будет войти в ТРЦ, гипермаркет или кафе. Ограничения могут быть введены на следующей неделе. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
«Эта мера коснется посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, кафе, ресторанов, спортивных, культурных и других учреждений. Попасть в них без предъявления специального QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации от COVID-19 либо о подтверждении перенесенного заболевания, будет невозможно», — заявил информагентству источник в кубанских властных структурах.
Напомним, что в Петербурге QR-коды теперь потребуются для посещения спортивных мероприятий.
Число коронавирусных больных в больницах Краснодарского края сопоставимо с Петербургом. Лечение проходят 5 478 пациентов, из них привиты 258 человек. На ИВЛ находятся 98 пациентов, из них привиты от коронавируса 4 человека. На ЭКМО находятся 5 человек, привитых среди них нет. У всех этих пациентов 90 — 100% поражения легких, сообщила 6 октября в Instragram кубанский вице-губернатор Анна Минькова.