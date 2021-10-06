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QR-коды в Сочи могут стать реальностью на следующей неделе

На следующей неделе в Сочи планируют ужесточить антиковидные ограничения

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Власти Краснодарского края планируют ввести в регионе систему QR-кодов, без которых нельзя будет войти в ТРЦ, гипермаркет или кафе. Ограничения могут быть введены на следующей неделе. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.

«Эта мера коснется посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, кафе, ресторанов, спортивных, культурных и других учреждений. Попасть в них без предъявления специального QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации от COVID-19 либо о подтверждении перенесенного заболевания, будет невозможно», — заявил информагентству источник в кубанских властных структурах.

Напомним, что в Петербурге QR-коды теперь потребуются для посещения спортивных мероприятий.

Число коронавирусных больных в больницах Краснодарского края сопоставимо с Петербургом. Лечение проходят 5 478 пациентов, из них привиты 258 человек. На ИВЛ находятся 98 пациентов, из них привиты от коронавируса 4 человека. На ЭКМО находятся 5 человек, привитых среди них нет. У всех этих пациентов 90 — 100% поражения легких, сообщила 6 октября в Instragram кубанский вице-губернатор Анна Минькова.

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Комментарии (4)

Nick_Max
тату с qr кодом разу, чего уж там мелочиться
Dazdraperma
Может ли уколотый гражданин заболеть, пораженный страшным вирусом? Может. Может ли он быть переносчиком страшного вируса? Еще как. Может ли он заразить страшным вирусом других людей? Да легко. Почему уколотых людей, являющихся счастливыми обладателями животворящих QR-кодов, пускают в те места массового скопления граждан, куда неуколотым вход закрыт? Не спрашивайте, товарищ, укалывайтесь, получайте свой персональный чип (зачеркнуто) код и проходите.
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