Сквер со светильниками-зебрами на Карповке закончат мостить через несколько дней

«Просим извинения, за временные неудобства, связанные с завершением работ, и надеемся на понимание жителей и посетителей «Ленполиграфмаша»», — прокомментировала компания ситуацию «Фонтанке» 8 октября.



Накануне горожане возмутились качеством укладки брусчатки в обновленном сквере на пересечении набережной Карповки и проспекта Медиков, и начали отправлять жалобы на портал «Наш Санкт-Петербург». Кроме того, петербуржцы не сразу распознали в полосатых черно-белых формах светильники и прозвали их «зебрами», либо ее «соплями».



«Нескучный сад» в ответ напомнил, что перед началом проектирования проводился опрос среди местных жителей и посетителей сада, по итогам которого 90% респондентов выступили за создание современного креативного пространства.



«Сквер является своеобразной буферной зоной перед клубом «А2 Green concert» и местом, где собираются студенты, что также определило подход к проектированию. Созданный нами проект выносился на общественное обсуждение и был одобрен активными жителями района», — добавил подрядчик.



Светильников в раскраске «зебра» в сквере четыре, они символизируют времена года и постоянное обновление природы. Светящимися будут и вставки на скамейках, а частота свечения должна отсылать к клавишным музыкальным инструментам.



Световые композиции планируется сделать интерактивными, то есть в будущем гуляющие в сквере с помощью приложения смогут ими управлять.

