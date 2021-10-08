«Просим извинения, за временные неудобства, связанные с завершением работ, и надеемся на понимание жителей и посетителей «Ленполиграфмаша»», — прокомментировала компания ситуацию «Фонтанке» 8 октября.
Накануне горожане возмутились качеством укладки брусчатки в обновленном сквере на пересечении набережной Карповки и проспекта Медиков, и начали отправлять жалобы на портал «Наш Санкт-Петербург». Кроме того, петербуржцы не сразу распознали в полосатых черно-белых формах светильники и прозвали их «зебрами», либо ее «соплями».
«Нескучный сад» в ответ напомнил, что перед началом проектирования проводился опрос среди местных жителей и посетителей сада, по итогам которого 90% респондентов выступили за создание современного креативного пространства.
«Сквер является своеобразной буферной зоной перед клубом «А2 Green concert» и местом, где собираются студенты, что также определило подход к проектированию. Созданный нами проект выносился на общественное обсуждение и был одобрен активными жителями района», — добавил подрядчик.
Светильников в раскраске «зебра» в сквере четыре, они символизируют времена года и постоянное обновление природы. Светящимися будут и вставки на скамейках, а частота свечения должна отсылать к клавишным музыкальным инструментам.
Световые композиции планируется сделать интерактивными, то есть в будущем гуляющие в сквере с помощью приложения смогут ими управлять.
Сквер со светильниками-зебрами на Карповке закончат мостить через несколько дней
Подрядчик проекта благоустройства нового пространства на набережной реки Карповки, компания «Нескучный сад», в ответ на возмущение петербуржцев качеством брусчатки объяснила, что работы по мощению планируется завершить через 2–3 дня.
«Просим извинения, за временные неудобства, связанные с завершением работ, и надеемся на понимание жителей и посетителей «Ленполиграфмаша»», — прокомментировала компания ситуацию «Фонтанке» 8 октября.
Компания «Нескучный сад» принадлежит Ольге Маяцкой, она же и руководит фирмой. Предпринимательница является совладелицей ООО «Нескучный С-Дизайн» (напополам с Еленой Шиковой). Это юрлицо, по данным СПАРК, выступало в 2019 году подрядчиком по шести контрактам на благоустройство набережной Карповки почти на 144 млн рублей. По итогам проверки прокуратуры в отношении этих контрактов весной 2020 года возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аудит показал, что стоимость ряда товаров была завышена, часть работ не выполнена, а часть отличалась от того, что было запроектировано.