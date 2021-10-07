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Призраки зебр вышли. Благоустройство на набережной Карповки вызвало вопросы у горожан

Петербуржцы раскритиковали качество благоустройства на набережной Карповки

В сквере на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки в Петербурге завершается благоустройство нового пространства. Горожане раскритиковали качество укладки брусчатки и не сразу распознали в черно-белых причудливых скульптурах фонари.

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Фото обновленного сквера накануне в паблике «Петроградская диаспора» в Facebook поделился петербуржец Алексей Крылов. В обсуждении горожане раскритиковали качество укладки покрытия, высказывая предположения, что «кого-то стошнило брусчаткой», и гадая, откуда взялись «эти боги кладки».

В паблике «Петроградский район | Петроградка | Чкаловская», в свою очередь, не сразу распознали в установленных скульптурах расцветки «зебра» фонари и предположили, что это «либо зебра, либо ее сопли».

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«Фонтанка» показывала, как будет выглядеть пространство и освещение на стадии проекта.

В администрации Петроградского района, которая выступает заказчиком, «Фонтанке» прокомментировали, что благоустройство еще не завершено, так как работы пока не приняты, и 8 октября оценить их качество на место выедут сотрудники отдела благоустройства.

Контракт на обновление пространства на 23,2 млн рублей был заключен с ООО «Нескучный сад». Всего в 2021 году фирма, согласно данным СПАРК, заключила девять госконтрактов на сумму более 240 млн рублей. Из них три (все с ГКУ «Комплексный центр благоустройства») были прекращены досрочно по соглашению сторон.

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Комментарии (12)

Наталья Коптяева
За такую работу, данное ООО, должно быть внесено в чёрный список на получение гос контрактов. Так из уродовать тротуар, надо очень постараться.
266305440
Сейчас ООО «Нескучный сад» уродует Заневский парк. Кровь из глаз. Пенсионеры смотрят и плачут
Свободу Лёхе!
До 8 октября времени ещё много: вдруг, сотрудники прокуратуры опередят сотрудников отдела благоустройства? )
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