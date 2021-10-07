В паблике «Петроградский район | Петроградка | Чкаловская», в свою очередь, не сразу распознали в установленных скульптурах расцветки «зебра» фонари и предположили, что это «либо зебра, либо ее сопли».

Фото обновленного сквера накануне в паблике «Петроградская диаспора» в Facebook поделился петербуржец Алексей Крылов. В обсуждении горожане раскритиковали качество укладки покрытия, высказывая предположения, что «кого-то стошнило брусчаткой», и гадая, откуда взялись «эти боги кладки».

В администрации Петроградского района, которая выступает заказчиком, «Фонтанке» прокомментировали, что благоустройство еще не завершено, так как работы пока не приняты, и 8 октября оценить их качество на место выедут сотрудники отдела благоустройства.



Контракт на обновление пространства на 23,2 млн рублей был заключен с ООО «Нескучный сад». Всего в 2021 году фирма, согласно данным СПАРК, заключила девять госконтрактов на сумму более 240 млн рублей. Из них три (все с ГКУ «Комплексный центр благоустройства») были прекращены досрочно по соглашению сторон.

