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Минздрав: Ситуация с пандемией крайне напряженная и продолжает ухудшаться

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Глава Минздрава оценил течение пандемии COVID-19 в России.

«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется», — цитирует 8 октября заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, более 1,038 миллиона россиян находятся под медицинским наблюдением.

За прошедшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса. Число погибших от COVID-19 за сутки установило новый рекорд.

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Комментарии (2)

А13579
Минздрав такими заявлениями продолжает срывать вакцинацию.
А2020
Как может гинеколог руководить лечением коронавируса? Он даже гардасил не может включить в национальный календарь прививок. Пустое место, а не министр.
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