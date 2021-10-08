Глава Минздрава оценил течение пандемии COVID-19 в России.
«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется», — цитирует 8 октября заявление Михаила Мурашко ТАСС.
По его словам, более 1,038 миллиона россиян находятся под медицинским наблюдением.
За прошедшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса. Число погибших от COVID-19 за сутки установило новый рекорд.
Минздрав: Ситуация с пандемией крайне напряженная и продолжает ухудшаться
Глава Минздрава оценил течение пандемии COVID-19 в России.