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Число погибших от COVID-19 за сутки установило новый рекорд

За прошедшие сутки в летальную статистику по коронавирусу были внесены еще 936 смертей. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Об этом 8 октября сообщает оперативный штаб.

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Предыдущий максимум был установлен позавчера и составил 929. Накануне этот показатель чуть опустился — до 924.

Петербургскую летальную статистику пополнила еще 61 смерть. Это больше, чем накануне, когда их зафиксировали 55.

Всего с начала пандемии COVID-19 забрал 214 485 жизней в РФ. Из них 22 321 в Петербурге.

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Комментарии (6)

nuga
Летом после нагнетания паники привился и умер ведущий Рен тв Алексей Каминанте.Как он сам написал в соцсети-устал бояться и поддался уговорам .Признал,что ковид паспорта норма в будущем.Привит 21 июня,умер 9 июля.Марина Иевлева завкафедрой МГУ,скончалась через пять месяцев после февральской вакцинации в августе 6 числа,привита -февраль Верила в вакцину,обсуждала со своим терапевтом ревакцинацию,носила маску и перчатки,в переписке,выложенной в сети- ругала собеседника за спущенные маски на каком то собрании,поучала,воспитывала. Хватит нагнетать панику,смерти этих людей на таких паникерах СМИ,как и целой семьи умершей после Эпивака на Кубани летом.. Верили,привились.
Gilka
Странно все это. Вот когда в июне, в третью волну, заболеваемость била рекорды, так это было видно. Скорую ждали по 3е суток. Гневные комментарии везде о работе медицины, о том как они не справляются. Сама такие писала. Тут статья была, о том как именитый сердечник с приступом не мог дождаться скорой... Под окнами скорые туда сюда с сиренами катались круглые сутки. В больницу реально только самых тяжелых брали, если меньше 30% поражение легких, то сиди лечись дома. Знакомые болели, тяжело, с реанимацией. А сейчас тишина ведь. Скорые мимо редко проезжают, в комментариях спокойно. Или начали считать +- по-настоящему, или наладили работу здравоохранения. И первое и второе звучит невероятно.
266138465
Вчера на кассе в Глобусе за мной встала семья - мама, папа и мальчишка лет 10. Все периодически кашляют, по лицам видно, что болеют. Маска только на папе в области шеи. На просьбу держать хотя бы дистанцию глава семейства послал меня прямым текстом.
Кассирам и охранникам пофигу, что почти половина покупателей без масок, о соблюдении дистанции в зале говорить вообще не приходится...........
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