Накануне, 5 октября, был установлен предыдущий максимум в 895.
Петербургскую летальную статистику пополнили еще 55 смертей. Это меньше, чем накануне, когда их зафиксировали 58.
С начала пандемии в России от коронавируса умерли
В России новый рекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки. Впервые смертей насчитали больше 900
Число смертей от коронавируса за сутки в России приближается к 1000
За прошедшие сутки в летальную статистику по коронавирусу были внесены еще 929 смертей. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб.
Накануне, 5 октября, был установлен предыдущий максимум в 895.
Петербургскую летальную статистику пополнили еще 55 смертей. Это меньше, чем накануне, когда их зафиксировали 58.
С начала пандемии в России от коронавируса умерли
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter