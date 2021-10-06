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В России новый рекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки. Впервые смертей насчитали больше 900

Число смертей от коронавируса за сутки в России приближается к 1000

За прошедшие сутки в летальную статистику по коронавирусу были внесены еще 929 смертей. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб.

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Накануне, 5 октября, был установлен предыдущий максимум в 895.

Петербургскую летальную статистику пополнили еще 55 смертей. Это меньше, чем накануне, когда их зафиксировали 58.

С начала пандемии в России от коронавируса умерли 212 625 человек, из которых на Петербург приходится ровно 22 200.

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Комментарии (13)

ксюха
Для чего мы прививались тогда? Смотрю стало только хуже.
nuga
В Индии вспышку подавили Ивермектином,ковид там ,как среднестатистический стал в сотых процентах по смертям от остальных причин.Было весной в сутки более 5000 чел,жгли костры на улицах,стало 179 чел в сутки,феноменальный успех правительства в борьбе с ковидом.Почему наш Минздрав не посылает врачей перенять опыт,продолжая шлепать вакцины,как одержимые и при этом не имея эффективного лечения?
lykov20
Сведения становятся все скупее. Ни слова о Москве. Какие регионы обеспечили прирост смертности на 34 за день. В Санкт-Петербурге статистка утверждает о снижении смертности за день на 3, следовательно без учета Санкт-Петербурга рост 37.
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