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Нобелевский комитет о Муратове: «Защищал свободу слова во всё более ухудшающихся обстоятельствах»

Нобелевский комитет объяснил награждение Муратова премией мира

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Норвежский Нобелевский комитет обосновал выбор россиянина Дмитрия Муратова для награждения премией мира. «Фонтанка» перевела заявление комитета на русский язык.

«Дмитрий Андреевич Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во все более ухудшающихся обстоятельствах. В 1993 году он стал одним из основателей независимой «Новой газеты». С 1995-го он в общей сложности 24 года был главным редактором издания. «Новая» — это на данный момент самая независимая газета в России с принципиально критическим отношением к власти.

Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность сделали эту газету важным источником информации о тех неприглядных аспектах жизни российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ. С момента своего создания в 1993-м «Новая газета» публиковала критические статьи на самые разные темы: от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, фальсификаций на выборах, «фабрики троллей» до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами.

Оппоненты «Новой газеты» отвечали на это преследованием, угрозами, насилием и убийствами. С момента основания издания были убиты шесть журналистов, в том числе Анна Политковская, которая писала разоблачающие статьи о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал право журналистов писать о чем и как они хотят при условии, что они соблюдают профессиональные и этические стандарты журналистики».

Россиянин Дмитрий Муратов и филиппинско-американская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году. Часть средств премии Муратов отдаст на лечение детей.

О том, кто такой Дмитрий Муратов, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

266229702
А почему в прошедшем времени? Неужто что-то знают?
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