Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 октября, наряды встали на отрезке этой трассы в Волховском районе Ленобласти. В помощь наземным полицейским подняли квадрокоптер. И за пару часов остановили 30 водителей за выезд на полосу встречного движения.

По КоАП за такое нарушения полагается либо штраф в размере до 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 2 до 6 месяцев.



«Как показывает практика, на загородных трассах в условиях повышенного скоростного режима, авария в результате выезда на встречную полосу – 90%-я гарантия смертельного исхода», - утверждают в МВД.