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На «трассе смерти» под Петербургом дорожная полиция спасала водителей с помощью квадрокоптера и штрафов

Тридцать водителей, выехавших на встречку на Мурманском шоссе, поймали с помощью квадрокоптера

Сотрудники ДПС провели рейд по отлову любителей выезда на встречную полосу на Мурманском шоссе, где с начала года погибли уже 22 человек, в том числе пятеро детей. Водители нередко называют эту дорогу – «Трассой смерти».

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 октября, наряды встали на отрезке этой трассы в Волховском районе Ленобласти. В помощь наземным полицейским подняли квадрокоптер. И за пару часов остановили 30 водителей за выезд на полосу встречного движения.

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По КоАП за такое нарушения полагается либо штраф в размере до 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 2 до 6 месяцев.

«Как показывает практика, на загородных трассах в условиях повышенного скоростного режима, авария в результате выезда на встречную полосу – 90%-я гарантия смертельного исхода», - утверждают в МВД.

ГУ МВД по Петербургу и области

«Фонтанка» писала, что 29 сентября в 7:37 на 4-м километре автодороги «Подьездной путь к Морскому торговому порту Усть-Луга с заездом в деревню Лужицы» 44-летний петербуржец на Renault Duster выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с LADA Largus частной фирмы. Погибли трое. Еще трое погибли 28 сентября на 160-м километре автодороги «Кола», где водитель «Ниссана Альмеры» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Транзит».

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Комментарии (6)

265957340
Конечно, штрафовать проще, чем строить современные дороги.
TresAmigos
Много спасли то? Штрафами? Наверное пара человек от штрафа из комы вышли а ещё один, говорят, воскрес?
Arkasha18
езжу по "Мурманке" регулярно в Тихвин, очень много опасных ситуаций на дороге связанных с выездом на встречку, причина одна - малый контроль со стороны ГИБДД, только волховское подразделение старается работать и на их участке более менее нормально по ощущениям.
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