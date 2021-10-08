Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 октября, наряды встали на отрезке этой трассы в Волховском районе Ленобласти. В помощь наземным полицейским подняли квадрокоптер. И за пару часов остановили 30 водителей за выезд на полосу встречного движения.
По КоАП за такое нарушения полагается либо штраф в размере до 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 2 до 6 месяцев.
«Как показывает практика, на загородных трассах в условиях повышенного скоростного режима, авария в результате выезда на встречную полосу – 90%-я гарантия смертельного исхода», - утверждают в МВД.
ГУ МВД по Петербургу и области
«Фонтанка» писала, что 29 сентября в 7:37 на 4-м километре автодороги «Подьездной путь к Морскому торговому порту Усть-Луга с заездом в деревню Лужицы» 44-летний петербуржец на Renault Duster выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с LADA Largus частной фирмы. Погибли трое. Еще трое погибли 28 сентября на 160-м километре автодороги «Кола», где водитель «Ниссана Альмеры» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Транзит».