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Водитель, устроивший смертельное ДТП под Усть-Лугой, только год назад вышел после 14 лет тюрьмы

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15787957" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Стали известны подробности лобового столкновения в Кингисеппском районе Ленобласти, в котором погибли три человека. Среди жертв — один петербуржец, остальные погибшие и пострадавшие приехали из других регионов.

Как сообщает 30 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 29 сентября в 7:37 на 4-м километре автодороги «Подьездной путь к Морскому торговому порту Усть-Луга с заездом в деревню Лужицы». 44-летний петербуржец, работающий водителем в строительной фирме, на принадлежащем компании Renault Duster выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с LADA Largus частной фирмы. От удара «Ларгус» выкинуло с дороги.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15787957" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15787957" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться

В результате на месте погибли водитель «Лады», 55-летний житель Новгородской области, и двое его пассажиров: 34-летний петербуржец и 35-летний житель Архангельской области. Еще трое пассажиров «Ларгуса»: 32-летний уфимец, 44-летний житель Тверской области и 45-летний мужчина из Саратовской области — были госпитализированы с тяжелыми травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водителя «Рено» задержали и поместили в изолятор. Как стало известно «Фонтанке», в 2006 году мужчина был осужден на 14 лет лишения свободы за разбой и бандитизм, и вышел на свободу только прошлой осенью. Нарушений ПДД в 2021 году за ним не числится.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15787957" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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