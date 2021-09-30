Стали известны подробности лобового столкновения в Кингисеппском районе Ленобласти, в котором погибли три человека. Среди жертв — один петербуржец, остальные погибшие и пострадавшие приехали из других регионов.



Как сообщает 30 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 29 сентября в 7:37 на 4-м километре автодороги «Подьездной путь к Морскому торговому порту Усть-Луга с заездом в деревню Лужицы». 44-летний петербуржец, работающий водителем в строительной фирме, на принадлежащем компании Renault Duster выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с LADA Largus частной фирмы. От удара «Ларгус» выкинуло с дороги.