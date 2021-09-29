Как сообщает 47news, около 7:30 на автодороге «Нарва» у деревни Лужицы столкнулись «Рено Дастер» и «Лада Ларгус». В каждой машине оказались заблокированы по два человека. Сотрудники 70 пожарно-спасательной части разрезали металл гидравлическим инструментом и помогли людям выбраться. По данным экстренных служб, прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть трёх человек. Ещё трое госпитализированы.
«В ДТП виновен «Дастер». Три трупа. Трёх в тяжелом увезли. У водителя «Дастера» лёгкие ушибы. В «Ларгусе» было 6 человек», — утверждает очевидец Артём в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подписчики предполагают, что этом мог быть семиместный «Ларгус» — развозка, на котором мужчины ехали на работу.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ночью 28 сентября на трассе «Кола», напомним, «Ниссан Альмера» выехала на встречную полосу и врезалась в «Форд Транзит». В «Ниссане» погибла женщина и двое маленьких детей. В соцсетях писали, что это была семья из Петрозаводска, ехавшая в Пулково, откуда они собирались лететь в Турцию. Отец семейства якобы уснул за рулём.