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Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен отказался от слова в суде

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Столетний бывший охранник концлагеря Заксенхаузен отказался от слова на судебном заседании в ФРГ. 7 октября ему зачитали обвинение в причастности к гибели 3 518 узников нацистского лагеря, сообщает Die Welt.

Ранее подсудимый отказался от общения с прессой. Во время заседания он закрывал лицо канцелярской папкой, в чем ему помогал и адвокат. В процессе участвуют свидетели — бывшие заключенные концлагеря.

По данным следствия, бывший охранник концлагеря Заксенхаузен принимал участие в убийстве тысяч заключенных в период с 1942 по 1945 год. Как ранее пояснил прокурор Кирилл Клемент к систематическим убийствам заключенных лагеря относятся массовые расстрелы в специальных помещениях, уничтожение в газовых камерах и смерть от истощения и болезней.

«Подсудимый поддерживал это сознательно и добровольно, по крайней мере, добросовестно выполняя охрану, которая была органично встроена в систему убийств», — цитирует прокурора Die Welt.

В Германии готовится ещё один процесс над бывшей сотрудницей концлагеря — 96-летней Ирмгард Фурхнер. В годы нацизма она работала секретаршей в концлагере Штутгоф. Он был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши недалеко от Гданьска.

В конце сентября пенсионерка пыталась бежать из ФРГ, но была задержана. В начале октября её освободили из-под стражи до суда.

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Комментарии (3)

265984735
Когда же сталинских палачей начнут судить?
260546341
А Владимиру Путину всего-то 69 лет ;)
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