Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен отказался от слова в суде

Столетний бывший охранник концлагеря Заксенхаузен отказался от слова на судебном заседании в ФРГ. 7 октября ему зачитали обвинение в причастности к гибели 3 518 узников нацистского лагеря, сообщает Die Welt.



Ранее подсудимый отказался от общения с прессой. Во время заседания он закрывал лицо канцелярской папкой, в чем ему помогал и адвокат. В процессе участвуют свидетели — бывшие заключенные концлагеря.

По данным следствия, бывший охранник концлагеря Заксенхаузен принимал участие в убийстве тысяч заключенных в период с 1942 по 1945 год. Как ранее пояснил прокурор Кирилл Клемент к систематическим убийствам заключенных лагеря относятся массовые расстрелы в специальных помещениях, уничтожение в газовых камерах и смерть от истощения и болезней.