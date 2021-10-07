Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен отказался от слова в суде

Столетний бывший охранник концлагеря Заксенхаузен отказался от слова на судебном заседании в ФРГ. 7 октября ему зачитали обвинение в причастности к гибели 3 518 узников нацистского лагеря, сообщает Die Welt.
Ранее подсудимый отказался от общения с прессой. Во время заседания он закрывал лицо канцелярской папкой, в чем ему помогал и адвокат. В процессе участвуют свидетели — бывшие заключенные концлагеря.
По данным следствия, бывший охранник концлагеря Заксенхаузен принимал участие в убийстве тысяч заключенных в период с 1942 по 1945 год. Как ранее пояснил прокурор Кирилл Клемент к систематическим убийствам заключенных лагеря относятся массовые расстрелы в специальных помещениях, уничтожение в газовых камерах и смерть от истощения и болезней.
«Подсудимый поддерживал это сознательно и добровольно, по крайней мере, добросовестно выполняя охрану, которая была органично встроена в систему убийств», — цитирует прокурора Die Welt.
В Германии готовится ещё один процесс над бывшей сотрудницей концлагеря — 96-летней Ирмгард Фурхнер. В годы нацизма она работала секретаршей в концлагере Штутгоф. Он был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши недалеко от Гданьска.
В конце сентября пенсионерка пыталась бежать из ФРГ, но была задержана. В начале октября её освободили из-под стражи до суда.