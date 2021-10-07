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Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о смерти от «Бустера» на «Диво-острове»

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Петроградский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Тамары Тимохиной, обвинявшейся в причинении смерти по неосторожности. Девушка была оператором аттракциона, от удара которым погиб её 22-летний коллега.

Родственница погибшего в суд не пришла и просила рассмотреть дело в её отсутствие. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, сама Тимохина вину признала и раскаялась. Девушка извинилась и ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Тимохина возместила ущерб в размере 130 000 рублей и моральный вред в размере 500 000 рублей.

Представитель потерпевшей оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда. Суд уголовное дело в отношении Тимохиной прекратил, назначив штраф в размере 20 000 рублей.

Молодой человек из Приморья, работавший оператором аттракционов, был травмирован днём 6 июня на рабочем месте. Он зашел за ограждение и попал под движущийся «Бустер». Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, он перенёс операцию, но выжить не смог.

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