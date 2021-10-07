Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о смерти от «Бустера» на «Диво-острове»

Петроградский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Тамары Тимохиной, обвинявшейся в причинении смерти по неосторожности. Девушка была оператором аттракциона, от удара которым погиб её 22-летний коллега.



Родственница погибшего в суд не пришла и просила рассмотреть дело в её отсутствие. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, сама Тимохина вину признала и раскаялась. Девушка извинилась и ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Тимохина возместила ущерб в размере 130 000 рублей и моральный вред в размере 500 000 рублей.