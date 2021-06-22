Сотрудник петербургского «Диво-острова» не выжил после удара «Бустером»

Как стало известно «Фонтанке», 22-летний оператор аттракционов парка «Диво-остров» скончался в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 22 июня. В НИИ его перевели около недели назад из перепрофилированной под ковид и пневмонии Мариинской больницы.



В пресс-службе Джанелидзе подтвердили случившееся, добавив, что пациент скончался в половине десятого утра.

Молодой человек из Приморья, работавший оператором аттракционов, был травмирован днём 6 июня на рабочем месте. Он зашел за ограждение и попал под движущийся «Бустер». Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, он перенёс операцию. После этого намечалась положительная динамика.