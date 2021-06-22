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Сотрудник петербургского «Диво-острова» не выжил после удара «Бустером»

Удар карусели «Бустер» оказался смертельным для работника петербургского парка развлечений. За его жизнь боролись в двух больницах, но спустя две недели после травмы молодой человек умер.

Как стало известно «Фонтанке», 22-летний оператор аттракционов парка «Диво-остров» скончался в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 22 июня. В НИИ его перевели около недели назад из перепрофилированной под ковид и пневмонии Мариинской больницы.

В пресс-службе Джанелидзе подтвердили случившееся, добавив, что пациент скончался в половине десятого утра.

Молодой человек из Приморья, работавший оператором аттракционов, был травмирован днём 6 июня на рабочем месте. Он зашел за ограждение и попал под движущийся «Бустер». Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, он перенёс операцию. После этого намечалась положительная динамика.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

260569221
Так… давайте уж тогда закроем этот бустер и Энтот дива остров?? А???
Antuan Rokanten
Жаль парня. Соболезнования родственникам. Кто ответит за его гибель?
263888341
Жаль пацана, ток жизнь началась…
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