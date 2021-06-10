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«Врачи творят чудеса». В состоянии пострадавшего от «Бустера» сотрудника «Диво-острова» наметилась положительная динамика

Пострадавший от «Бустера» сотрудник «Диво-острова» медленно идёт на поправку

Благодаря усилиям медиков в состоянии пострадавшего от аттракциона «Бустер» сотрудника петербургского парка развлечений «Диво-остров» наметилась положительная динамика. Прогноз на его выздоровление на данный момент благоприятный.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, 22-летний молодой человек находится в сознании. Его лечат медицинскими препаратами, а также с применением массажа. «Врачи творят чудеса», — отметил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

В минувшее воскресенье сотрудник парка оказался в опасной зоне одного из самых известных и экстремальных в мире аттракционов — «Бустера». Предварительно, его ударило лопастью карусели. Случившееся частично попало на видео. После этого в тяжёлом состоянии его доставили в реанимацию. Врачи Мариинской больницы боролись за жизнь поступившего к ним пациента: он перенёс операцию, после которой какое-то время находился в искусственной коме и на ИВЛ.

Руководство «Диво-острова», комментируя ситуацию, сообщило, что 22-летний сотрудник парка мог нарушить технику безопасности: он заскочил на территорию работавшего аттракциона, в результате его отбросило на ступеньки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

DEMOMON
Лечат, чтобы он потом всю оставшуюся жизнь катался в коляске? Ну не знаю. Так себе перспектива.
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