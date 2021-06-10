«Врачи творят чудеса». В состоянии пострадавшего от «Бустера» сотрудника «Диво-острова» наметилась положительная динамика

Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, 22-летний молодой человек находится в сознании. Его лечат медицинскими препаратами, а также с применением массажа. «Врачи творят чудеса», — отметил собеседник издания, знакомый с ситуацией.



В минувшее воскресенье сотрудник парка оказался в опасной зоне одного из самых известных и экстремальных в мире аттракционов — «Бустера». Предварительно, его ударило лопастью карусели. Случившееся частично попало на видео. После этого в тяжёлом состоянии его доставили в реанимацию. Врачи Мариинской больницы боролись за жизнь поступившего к ним пациента: он перенёс операцию, после которой какое-то время находился в искусственной коме и на ИВЛ.