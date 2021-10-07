Бывший сотрудник СС, который работал охранником концентрационного лагеря Заксенхаузен 7 октября предстал перед судом в немецком городе Бранденбург-на-Хафеле. Мужчина, которому исполнилось 100 лет, отказался от общения с прессой, отмечает Die Welt.

Пожилой нацист на заседании суда скрывал лицо канцелярской папкой. В этом ему помогал и его адвокат.

Фото: скриншот YouTube / Handelsblatt Поделиться Поделиться







По данным следствия, бывший охранник концлагеря Заксенхаузен принимал участие в убийстве тысяч заключенных в период с 1942 по 1945 годы. Как ранее пояснил прокурор Кирилл Клемент к систематическим убийствам заключенных лагеря относятся массовые расстрелы в специальных помещениях, уничтожение в газовых камерах и смерть от истощения и болезней.



«Подсудимый поддерживал это сознательно и добровольно, по крайней мере, добросовестно выполняя охрану, которая была органично встроена в систему убийств», — цитирует прокурора Die Welt.

Автор: Handelsblatt / YouTube

Переживший Холокост так же 100-летний гражданин Германии Леон Шварцбаум надеется на справедливость суда.

«Это последний суд по моими друзьями, знакомыми и близкими, которые были убиты, и, надеюсь, последний виновник будет осужден», — сказал в зале суда мужчина, потерявший 30 членов своей семьи во времена нацистского геноцида.

Шварцбаум родился в Гамбурге в 1921 году и прошел через концентрационные лагеря Освенцим, Бухенвальд и Заксенхаузен. Многие десятилетия он рассказывает о пережитом во времена нацизма.

Ожидается, что процесс над бывший охранником концлагеря в Заксенхаузене продлится до января 2022 года. Учитывая возраст подсудимого ему разрешено присутствовать не более до 2,5 часов на заседаниях, которых намечено около 20-ти. Концлагерь Заксенхаузен, через который с 1936 по 1945 год прошли более 200 тыс. человек, был освобожден советскими войсками 22–23 апреля 1945 года.



В настоящее время в Германии готовится ещё один процесс над бывшей сотрудницей концлагеря — 96-летней Ирмгард Фурхнер. В годы нацизма она работала секретаршей в концлагере Штутгоф. Он был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши недалеко Гданьска.

В конце сентября пенсионерка пыталась бежать из ФРГ, но была задержана. В начале октября её освободили из под стражи до суда.

«Фонтанка» ранее публиковала лонгрид с воспоминаниями узницы концлагеря Штутгоф, писательницы и автора книги «Я должна рассказать» Марии Рольникайте, которая жила в Санкт-Петербурге.

