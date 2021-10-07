Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 7 октября, в 15:17 пожар на Партизанской улице, 23, корпус 2, был локализован. Ранг пожара снизили до 1-бис. А с 15:33 его уже тушили по первому номеру.
«Фонтанка.ру»
Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, в ангаре размером 20 на 40 метров, в котором пожар начался в 14:10, обрушились конструкции.
Из-за ветра, а также из-за содержимого ангара в 14:18 возгоранию присвоили повышенный номер сложности.
Сведения о пострадавших не поступали.
На месте работали 19 единиц пожарной техники и 88 человек личного состава.