FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +10
72.57р83.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

На Партизанской горит ангар. Столб дыма виден из окон Смольного

Пожар в ангаре на Партизанской улице тушат по повышенному номеру

0
Печать

Крупный пожар тушат в Красногвардейском районе.

Как сообщили «Фонтанке» 7 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в 14:10 в дежурную службу поступило сообщение о возгорании на Партизанской улице, дом 23, корпус 2.

ПоделитьсяПоделиться

Огонь распространился по всей площади цельнометаллического ангара размером 20 на 40 метров.

В 14:18 ранг пожара повышен до № 2.

По данным «Фонтанки», горит автосервис AVTO Paradise. В компании «Фонтанке» подтвердили эту информацию.

Сведения о пострадавших не поступали.

На месте работают шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Очевидцы сообщают «Фонтанке», что дым от пожара виден из-за Невы, в том числе и в Смольном.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний