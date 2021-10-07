Крупный пожар тушат в Красногвардейском районе.
Как сообщили «Фонтанке» 7 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в 14:10 в дежурную службу поступило сообщение о возгорании на Партизанской улице, дом 23, корпус 2.
Огонь распространился по всей площади цельнометаллического ангара размером 20 на 40 метров.
В 14:18 ранг пожара повышен до № 2.
По данным «Фонтанки», горит автосервис AVTO Paradise. В компании «Фонтанке» подтвердили эту информацию.
Сведения о пострадавших не поступали.
На месте работают шесть единиц техники и 30 человек личного состава.
Очевидцы сообщают «Фонтанке», что дым от пожара виден из-за Невы, в том числе и в Смольном.