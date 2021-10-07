Россия выиграла у Чехии в американский футбол, подбросив монетку. Те психанули и вспомнили взрыв на военной базе

автор фото Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться







Что произошло

Сборная России по американскому футболу должна была сыграть с Чехией во второй стадии квалификации чемпионата Европы 2 октября. Это была очень важная встреча. Обе команды борются за сохранение места в сильнейшем дивизионе чемпионата Европы. В одной группе со сборными России и Чехии выступают также Швейцария и Нидерланды. Команды разыгрывают места с 9-го по 12-е, два последних коллектива покинут группу А.

Однако сыграть Россия и Чехия так и не смогли, потому что наша команда не получила визы. Так как матч уже переносился дважды (сначала из-за пандемии, потом — чтобы россияне как раз успели получить визу), Международная федерация американского футбола (IFAF) решила определить победителя жребием. Организаторы буквально подбросили монетку. Удача улыбнулась сборной России. И тогда у чехов сдали нервы.



Почему чехи не смогли оформить визу?

Документы на получение визы российская сторона отправила еще 17 августа. Но оформить визы даже за это время не получилось. В регламенте международной федерации чётко говорится, что визовую поддержку гостевой команде должна оказывать принимающая сторона. В данном случае — Федерация американского футбола Чехии. Но тут произошла загвоздка: ответственный за этот вопрос в чешской федерации ушел в отпуск.

«Мы абсолютно демотивированы действиями IFAF. Срыв дедлайна случился из-за того, что контактное лицо чешской федерации находилось в отпуске, отказывалось принимать действия по организации матча и не делегировало свои обязанности другим лицам», — заявил президент Федерации американского футбола России (ФАФР) Артемий Роговой.

Правда, у чехов совсем другой взгляд на проблему.

При чем тут взрыв на военной базе?

Вице-президент Чешской ассоциации американского футбола Михал Росивал считает, что виноваты ограничения в работе посольства страны в России. Публичных комментариев он не давал, но в частной переписке сказал, как думал. Опубликовал фрагмент его письма российской федерации судья по американскому футболу и комментатор телеканала Viasat Дмитрий Хайтовский:



«Мы точно не обязаны делать вам визы. Мы делали все, чтобы вам помочь. Но мы не несем ответственности за визы для российских граждан, мы не несем ответственности за террористические атаки на чешской земле, совершенные военнослужащими российской разведки, и мы не несем ответственности за все шаги, которые Россия предприняла против чешского посольства в Москве. Однако если Россия хочет говорить о «честной игре», то я совсем не против. Я только надеюсь, что вы знаете, что вы (русские) не можете выступать под российским флагом на международных соревнованиях. Как раз из-за вашего понятия «честной игры». Это факты».

Судя по всему, под «террористическими атаками на чешской земле, совершенными военнослужащими российской разведки» имеются в виду взрывы на складах боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице.

По версии чешских властей, к этому причастны агенты российских спецслужб. В частности, причастными считают Руслана Боширова и Александр Петрова. Их объявили в розыск. Расследователи Bellingcat раскрыли возможные подробности взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице.



Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью».

Впрочем Российская федерация американского футбола, несмотря на счастливый жребий, тоже осталась недовольна.

Почему российская команда все равно недовольна?

Президент Федерации американского футбола России (ФАФР) Артемий Роговой считает, что подбрасывать монетку было не обязательно: виновный в срыве матча был очевиден.

«В регламенте чемпионата есть пункт про ненамеренный срыв игры по вине одной из сторон. Комиссия отказалась его применять и разделила ответственность между сторонами, вменив нам задним числом обязательства по отправке документов более ранней датой.

Отношение чешской стороны к выполнению своих обязательств в ходе организации выездного матча, и особенно отдельные реплики в адрес нашей страны, не будут оставлены без внимания и ответной реакции. Однако сейчас всем нам нужно сосредоточиться на подготовке к следующей игре. Сборная России возобновляет свои тренировки. Учитывая особые обстоятельства, мы бросим все силы на организацию выезда в Швейцарию. Права на проигрыш у нас нет».



Впереди у сборной России матчи со Швейцарией и Нидерландами. Эти игры — стыковые: две лучшие команды мини-турнира на четыре сборные получат право остаться в главном дивизионе квалификации чемпионата Европы.

Были ли такие случаи раньше?

Да, и даже еще более судьбоносные и драматичные для отечественного спорта. В 1968 году на чемпионате Европы по футболу сборная СССР в полуфинале сыграла вничью (0:0) с Италией. Для выявления победителя подбрасывали монетку. Советским спортсменам не повезло — в финал вышла Италия. Тогда это была часть регламента турнира. И больше такой способ в футболе не применяли. Именно после этого случая ввели серию пенальти.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

