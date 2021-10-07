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Доллар опустился ниже 72 рублей

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Курс доллара впервые с середины июня опустился ниже 72 рублей. Об этом говорят данные биржевых торгов 7 октября.

На открытии торгов в четверг доллар стартовал с отметки 72,4 рубля. С 13:30 мск он начал падение, пробил уровень в 72 рубля и в 14:15 остановился на значении 71,79 рубля. Это минимальный показатель за сегодняшний торговый день.

Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июня. По данным на 14:40, он потерял 0,79% и торгуется по 71,83 рубля.

Два дня назад евро опустился до 84 рублей впервые с июля 2020 года. Снижение курсов иностранных валют по отношению к рублю происходит на фоне роста цен на нефть.

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Комментарии (1)

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Вот когда рухнет хотя бы на 20, тогда и поговорим. А это -- ни о чем. Сегодня 72, завтра 75.
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