Курс доллара впервые с середины июня опустился ниже 72 рублей. Об этом говорят данные биржевых торгов 7 октября.
На открытии торгов в четверг доллар стартовал с отметки 72,4 рубля. С 13:30 мск он начал падение, пробил уровень в 72 рубля и в 14:15 остановился на значении 71,79 рубля. Это минимальный показатель за сегодняшний торговый день.
Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июня. По данным на 14:40, он потерял 0,79% и торгуется по 71,83 рубля.
Два дня назад евро опустился до 84 рублей впервые с июля 2020 года. Снижение курсов иностранных валют по отношению к рублю происходит на фоне роста цен на нефть.
Курс доллара впервые с середины июня опустился ниже 72 рублей. Об этом говорят данные биржевых торгов 7 октября.