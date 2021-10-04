FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Нефть растет в цене. Brent взлетел до максимумов октября 2018-го

11
Печать

Цена нефти марки Brent на торгах выросла до 80,7 доллара за баррель. Об этом 4 октября свидетельствуют биржевые показатели.

Последний раз выше этой психологически важной отметки стоимость поднималась в октябре 2018 года.

Подорожание началось на фоне планов ОПЕК+ восстановить в ноябре добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

iphonedimona
И бензин подорожает...
kоt-obormot
Ехх, вот теперь заживем... (сказали путенские друзья себе, и своим многочисленным родственникам)
Oleg_I
Нам с этого не перепадет ни копейки. Все уйдет в волшебный Фонд национального благосостояния, в юани.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний