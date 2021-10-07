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Скончалась в 0 лет 0 месяцев: новорожденная малышка умерла от коронавируса в Сибири

Новорожденная девочка в возрасте 0 лет и 0 месяцев скончалась в Новосибирской области от коронавируса, сообщили в оперативном штабе региона.

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«Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 49, 54, 60, 69, 73, 75 и 83 лет, девочка в возрасте 0 месяцев и женщины в возрасте 65, 69, 71, 74, 79 и 84 лет», — говорится в ежедневной региональной коронавирусной сводке от 7 октября.

В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него за сутки госпитализированы 2193 пациента, в том числе 37 детей.

В июле «Фонтанка» писала, что в России двухмесячный ребенок заразился коронавирусом и скончался после недели на ИВЛ. Врачи рассказывали, что дети болеют COVID-19 в третью волну тяжелее, а пневмония наблюдается и у двухлетних малышей.

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