Скончалась в 0 лет 0 месяцев: новорожденная малышка умерла от коронавируса в Сибири

«Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 49, 54, 60, 69, 73, 75 и 83 лет, девочка в возрасте 0 месяцев и женщины в возрасте 65, 69, 71, 74, 79 и 84 лет», — говорится в ежедневной региональной коронавирусной сводке от 7 октября.

В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него за сутки госпитализированы 2193 пациента, в том числе 37 детей.



В июле «Фонтанка» писала, что в России двухмесячный ребенок заразился коронавирусом и скончался после недели на ИВЛ. Врачи рассказывали, что дети болеют COVID-19 в третью волну тяжелее, а пневмония наблюдается и у двухлетних малышей.

