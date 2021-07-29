«Коронавирус уничтожил легкие». Двухмесячный малыш умер после недели на ИВЛ

Двухмесячный ребенок заразился коронавирусом и скончался после недели на ИВЛ в детской городской клинической больнице № 3 в Новосибирске. Первоначально информация о гибели малыша появилась в городском паблике, а затем была официально подтверждена в региональном минздраве.
«У меня ребенок в этой больнице провел неделю под ИВЛ. Поступили с 60% поражением легких. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил легкие полностью. Двухсторонняя пневмония. Ковид-положительный», — говорится со ссылкой на его мать в посте, опубликованном в паблике «Инцидент Новосибирск».
Журналистам портала НГС 29 июля подтвердили гибель ребенка в региональном минздраве. Но появившуюся в сети справку с указанием причины смерти «Пневмония, вызвана вирусом COVID-19» назвали предварительным свидетельством о смерти, которое будет заменено после патологоанатомической экспертизы. Установление точной причины смерти занимает 30 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней.
В июле 2021-го врачи рассказывали, что дети болеют коронавирусом в третью волну даже тяжелее, чем в первые дни. Пневмония наблюдается и у двухлетних малышей.
А взрослых не всегда спасает и вакцинация — в Петербурге несколько полностью привитых двумя дозами пациентов умерли от коронавируса, подтвердили официально в Смольном.