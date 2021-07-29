«Коронавирус уничтожил легкие». Двухмесячный малыш умер после недели на ИВЛ

Двухмесячный ребенок заразился коронавирусом и скончался после недели на ИВЛ в детской городской клинической больнице № 3 в Новосибирске. Первоначально информация о гибели малыша появилась в городском паблике, а затем была официально подтверждена в региональном минздраве.



«У меня ребенок в этой больнице провел неделю под ИВЛ. Поступили с 60% поражением легких. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил легкие полностью. Двухсторонняя пневмония. Ковид-положительный», — говорится со ссылкой на его мать в посте, опубликованном в паблике «Инцидент Новосибирск».