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«Коронавирус уничтожил легкие». Двухмесячный малыш умер после недели на ИВЛ

Двухмесячный ребенок заразился коронавирусом и скончался после недели на ИВЛ в детской городской клинической больнице № 3 в Новосибирске. Первоначально информация о гибели малыша появилась в городском паблике, а затем была официально подтверждена в региональном минздраве.

«У меня ребенок в этой больнице провел неделю под ИВЛ. Поступили с 60% поражением легких. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил легкие полностью. Двухсторонняя пневмония. Ковид-положительный», — говорится со ссылкой на его мать в посте, опубликованном в паблике «Инцидент Новосибирск».

Журналистам портала НГС 29 июля подтвердили гибель ребенка в региональном минздраве. Но появившуюся в сети справку с указанием причины смерти «Пневмония, вызвана вирусом COVID-19» назвали предварительным свидетельством о смерти, которое будет заменено после патологоанатомической экспертизы. Установление точной причины смерти занимает 30 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней.

В июле 2021-го врачи рассказывали, что дети болеют коронавирусом в третью волну даже тяжелее, чем в первые дни. Пневмония наблюдается и у двухлетних малышей.

А взрослых не всегда спасает и вакцинация — в Петербурге несколько полностью привитых двумя дозами пациентов умерли от коронавируса, подтвердили официально в Смольном.

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Комментарии (2)

266063610
ну,уже совсем,решили со своими вакцинами подобраться уже к младенцам. Статейки,что ни день выпускают,как дети тяжело болеют. А не спецом ли эту каку где то выпускают и заражают специально определенные населенные пункты и определенный контингент лиц. И все для того,чтобы как можно больше народу вакцинировалось. Убирайте свои грязные лапы от наших детей!!!
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