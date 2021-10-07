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Муссолини снова у власти в Италии. Внучка диктатора победила на выборах в Риме

Ракель Муссолини победила на муниципальных выборах в Риме

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Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини получила наибольшее количество голосов на муниципальных выборах в Риме. Об этом 7 октября сообщает Euronews.

Ракель Муссолини из крайне правой партии «Братья Италии» стала самым популярным кандидатом. Она уверена, что ее успех не связан с ее фамилией.

«Человек важнее фамилии», — заявила Муссолини.

Это не первый родственник итальянского диктатора, который пробует себя в политике. Сводная сестра Ракель — Алессандра — была членом Европейского парламента с 2014 по 2019 год.

Праправнучка Сталина София Хуарес между тем получила срок в Москве за сбыт наркотиков.

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Комментарии (7)

DEMOMON
Ракель - это Рейчел типа?
pila_grigoryeva
Вива Италия!
хоть где то приличные люди к власти приходят не то что у нас дружбанародные идиоты и русофобы
07A
"Тридцатые" возвращаются!
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