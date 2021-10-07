Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини получила наибольшее количество голосов на муниципальных выборах в Риме. Об этом 7 октября сообщает Euronews.
Ракель Муссолини из крайне правой партии «Братья Италии» стала самым популярным кандидатом. Она уверена, что ее успех не связан с ее фамилией.
«Человек важнее фамилии», — заявила Муссолини.
Это не первый родственник итальянского диктатора, который пробует себя в политике. Сводная сестра Ракель — Алессандра — была членом Европейского парламента с 2014 по 2019 год.
Праправнучка Сталина София Хуарес между тем получила срок в Москве за сбыт наркотиков.
Муссолини снова у власти в Италии. Внучка диктатора победила на выборах в Риме
Ракель Муссолини победила на муниципальных выборах в Риме
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини получила наибольшее количество голосов на муниципальных выборах в Риме. Об этом 7 октября сообщает Euronews.