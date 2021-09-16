Праправнучка Сталина получила срок в Москве. Потомка «отца народов» осудили за сбыт наркотиков

В Москве суд вынес приговор 20-летней Софии Хуарес, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Она получила пять лет колонии общего режима.



Как пишет 16 сентября 47news, за мексиканской фамилией скрывается София Кузакова, она — праправнучка советского руководителя Иосифа Сталина.



«История студентки-медички Софии банальная до одури. 30 декабря 2020 года в Филёвском парке девушку запеленговал полицейский патруль. Маршрут девушки был сбивчив, а камера её смартфона пулемётом стреляла по пейзажам. У закладчицы Хуарес найдут разнообразные свёрточки наркотической химии. Дальше — новогодний арест и следственный изолятор», — сообщает издание.

