Праправнучка Сталина получила срок в Москве. Потомка «отца народов» осудили за сбыт наркотиков

В Москве суд вынес приговор 20-летней Софии Хуарес, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Она получила пять лет колонии общего режима.
Как пишет 16 сентября 47news, за мексиканской фамилией скрывается София Кузакова, она — праправнучка советского руководителя Иосифа Сталина.
«История студентки-медички Софии банальная до одури. 30 декабря 2020 года в Филёвском парке девушку запеленговал полицейский патруль. Маршрут девушки был сбивчив, а камера её смартфона пулемётом стреляла по пейзажам. У закладчицы Хуарес найдут разнообразные свёрточки наркотической химии. Дальше — новогодний арест и следственный изолятор», — сообщает издание.
Адвокат Софии Павел Ясман назвал произошедшее «глупой и детской ошибкой» — по его словам, девушка глубоко раскаялась. Защитник отметил, что «на суде никто не говорил, что она королевских кровей».
Интересно, что София побила рекорд прапрадеда. Члена марксистского кружка Кобу впервые арестовали, когда ему было 23 года.
Ветвь Кузаковых — необщепризнанные потомки Сталина, но его дочь Светлана Аллилуева была склонна видеть в них родственников. Константин Кузаков был одним из руководителей Гостелерадио СССР, в 1980-х годах он объявил себя сыном генералиссимуса. Константин родился в 1911 году в квартире в Сольвычегодске, где жил отбывавший там ссылку Иосиф Джугашвили, у которого якобы был роман с его матерью. Кузаков говорил, что в 1937 году дал в НКВД подписку о неразглашении «тайны происхождения».