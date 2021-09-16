FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Праправнучка Сталина получила срок в Москве. Потомка «отца народов» осудили за сбыт наркотиков

Суд приговорил праправнучку Сталина к пяти годам колонии

В Москве суд вынес приговор 20-летней Софии Хуарес, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Она получила пять лет колонии общего режима.

Как пишет 16 сентября 47news, за мексиканской фамилией скрывается София Кузакова, она — праправнучка советского руководителя Иосифа Сталина.

«История студентки-медички Софии банальная до одури. 30 декабря 2020 года в Филёвском парке девушку запеленговал полицейский патруль. Маршрут девушки был сбивчив, а камера её смартфона пулемётом стреляла по пейзажам. У закладчицы Хуарес найдут разнообразные свёрточки наркотической химии. Дальше — новогодний арест и следственный изолятор», — сообщает издание.

Адвокат Софии Павел Ясман назвал произошедшее «глупой и детской ошибкой» — по его словам, девушка глубоко раскаялась. Защитник отметил, что «на суде никто не говорил, что она королевских кровей».

Интересно, что София побила рекорд прапрадеда. Члена марксистского кружка Кобу впервые арестовали, когда ему было 23 года.

Ветвь Кузаковых — необщепризнанные потомки Сталина, но его дочь Светлана Аллилуева была склонна видеть в них родственников. Константин Кузаков был одним из руководителей Гостелерадио СССР, в 1980-х годах он объявил себя сыном генералиссимуса. Константин родился в 1911 году в квартире в Сольвычегодске, где жил отбывавший там ссылку Иосиф Джугашвили, у которого якобы был роман с его матерью. Кузаков говорил, что в 1937 году дал в НКВД подписку о неразглашении «тайны происхождения».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

virtvid
как верный ленинец, так потомок либо моральный урод либо с иностранным гражданством
W Bons
сдох кровопийца - так моя бабушка попрощалась с рябым вождем королевской крови в 1953 , попутно отправив в печку портрет из Огонька
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний