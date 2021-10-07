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Обвиняемого в смертельной поножовщине у «Пулковской» суд освободил от уголовной ответственности и отправил лечиться

Суд в Петербурге отправил на принудительное лечение мужчину, обвиняемого в убийстве и покушении на отца и сына

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Московский райсуд вынес постановление по делу о нападении на двух мужчин у гостиницы на площади Победы. Они продавали алкоголь из багажника машины.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 октября, Дениса Зиноватного, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Как писала «Фонтанка», мужчина, по версии следствия, днем 7 апреля напал у гостиницы «Пулковская» на отца и сына, которые торговали по старой памяти алкоголем из багажника машины. После этого он сел в черный «Гольф» и скрылся. Нашли его в тот же день уже в Карелии.

Суд отправил Зиноватного в СИЗО «Кресты» в Колпино, где в сентябре этого года он убил своего сокамерника-инвалида. Мужчина, по предварительной информации, уверял, что погибший сам просил его об этом, убеждая, что не выдержит тягот тюрьмы.

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