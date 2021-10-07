Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от «Единой России» Владимира Носова в качестве депутата городского парламента. Решение члены Горизбиркома приняли на заседании 7 октября.
Носов получил мандат, который освободился после отказа от депутатского кресла в Мариинском дворце Сергея Кутепова, которого парламент делегировал в Совет Федерации.
Носов был депутатом предыдущего, шестого созыва парламента Петербурга. До этого он трудился в аппарате Мариинского дворца на должности главы отдела спецработ.
Выборы в Заксобрание Петербурга прошли 17–19 сентября 2021 года.
Горизбирком зарегистрировал единоросса Носова депутатом Заксобрания Петербурга
Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от «Единой России» Владимира Носова в качестве депутата городского парламента. Решение члены Горизбиркома приняли на заседании 7 октября.