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Горизбирком зарегистрировал единоросса Носова депутатом Заксобрания Петербурга

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Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от «Единой России» Владимира Носова в качестве депутата городского парламента. Решение члены Горизбиркома приняли на заседании 7 октября.

Носов получил мандат, который освободился после отказа от депутатского кресла в Мариинском дворце Сергея Кутепова, которого парламент делегировал в Совет Федерации.

Носов был депутатом предыдущего, шестого созыва парламента Петербурга. До этого он трудился в аппарате Мариинского дворца на должности главы отдела спецработ.

Выборы в Заксобрание Петербурга прошли 17–19 сентября 2021 года.

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