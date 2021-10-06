Режим ЧС ввели в российском регионе из-за вспышки африканской чумы свиней

Власти Свердловской области ввели режим ЧС межмуниципального характера из-за вспышки в регионе африканской чумы свиней. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
В документе указывается необходимость оценить ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям, и разработать план по минимизации последствий.
Как уточняет ТАСС, губернатор поручил изъять свиней в зоне, где существует угроза распространения инфекции. Владельцам животных должны выплатить компенсацию.
E1.RU сообщает, что о вспышке чумы у свиней стало известно в конце сентября. По данным издания, причиной был корм, который поставляли из столовых воинских частей.