Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, привезли в автозаке к зданию Куйбышевского районного суда, где пройдет заседание по продлению блогеру меры пресечения.
Как сообщает 6 октября корреспондент «Фонтанки», поддержать Хованского пришла его девушка Мария Нелюбова, которая не могла сдержать эмоций. Она встретила машину и с нетерпением ждала выхода возлюбленного.
Ранее сообщалось, что к зданию суда также приехали известный блогер Илья Мэддисон, рэпер Оксимирон и Ресторатор. Однако внутрь никого не пустили.