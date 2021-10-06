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Хованского привезли в суд. Там его ждут девушка, Мэддисон и Оксимирон

Хованского привезли в суд, где пройдет заседание о продлении ему меры пресечения

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Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, привезли в автозаке к зданию Куйбышевского районного суда, где пройдет заседание по продлению блогеру меры пресечения.

Как сообщает 6 октября корреспондент «Фонтанки», поддержать Хованского пришла его девушка Мария Нелюбова, которая не могла сдержать эмоций. Она встретила машину и с нетерпением ждала выхода возлюбленного.

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Ранее сообщалось, что к зданию суда также приехали известный блогер Илья Мэддисон, рэпер Оксимирон и Ресторатор. Однако внутрь никого не пустили.

Хованский в изоляторе с начала лета этого года. Его арестовали по делу об оправдании терроризма за песню, которую он спел на стриме в 2012 году. Блогер извинился за стихи о «Норд-Осте» и Джохаре Дудаеве. Его адвокаты настаивают на том, что дело возбуждено незаконно. На момент стрима, в котором, по словам Хованского, эта песня прозвучала единственный раз, вменяемая ему часть статьи предполагала оправдание терроризма через СМИ, а не в Интернете вообще. По первой части вышли сроки давности. Суд признал возбуждение дела законным.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент .приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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