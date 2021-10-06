В Петербурге таксист предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает 6 октября пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 22 мая 2021 года на перекрестке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта водитель такси на «Фольксвагене Поло» вступил в конфликт с другим автомобилистом и ударил его ножом в грудь. Петербуржцы рассказывали, что нападавший попытался уехать, но был заблокирован очевидцами и скручен. Пострадавший умер в больнице.
Подозреваемый, который является гражданином одной из среднеазиатских республик, был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело. Также выяснилось, что в 2020 году в отношении иностранца было прекращено дело о грабеже за примирением сторон. Под административным надзором он не состоял.