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В Петербурге будут судить таксиста, обвиняемого в убийстве оппонента на перекрестке Крыленко и Дальневосточного

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В Петербурге таксист предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает 6 октября пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 22 мая 2021 года на перекрестке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта водитель такси на «Фольксвагене Поло» вступил в конфликт с другим автомобилистом и ударил его ножом в грудь. Петербуржцы рассказывали, что нападавший попытался уехать, но был заблокирован очевидцами и скручен. Пострадавший умер в больнице.

Подозреваемый, который является гражданином одной из среднеазиатских республик, был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело. Также выяснилось, что в 2020 году в отношении иностранца было прекращено дело о грабеже за примирением сторон. Под административным надзором он не состоял.

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Комментарии (12)

Alexander 17
Кремлю не хватает 200 000 мигрантов. Скоро скорая с мигалками и сиреной, а так же милиция и пожпрные будут уступать дорогу такси......
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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится д.аже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
pila_grigoryeva
больше мигрантов больше антифашизма -заселим Петербург мигрантами и будем наслаждаться дружбанародностью
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